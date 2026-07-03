Схема с субсидиями на 2,6 млрд тенге: дело экс-депутата маслихата направлено в суд

Деньги из бюджета тратились на игру на бирже, обналичивание через МФО и походы в казино.

Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на развитие агропромышленного комплекса.

Следствие установило, что подозреваемый организовал схему с участием подконтрольных предприятий и 29 крестьянских хозяйств в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные договоры, акты приема-передачи и счета-фактуры на приобретение элитных саженцев малины.

- Фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах, - сообщили в АФМ.

Сумма ущерба бюджету превысила 2,6 млрд тенге.

Использование похищенных средств:

491 млн тенге были направлены на операции с ценными бумагами казахстанских и зарубежных компаний через брокерский счет супруги подозреваемого.

400 млн тенге перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию "iSolutions Capital" под видом временной финансовой помощи для последующего обналичивания.

170 млн тенге были израсходованы на азартные игры в казино города Конаева.

В настоящее время на имущество фигурантов, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги, наложен арест. Трое подозреваемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

