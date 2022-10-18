– Предварительной причиной отравления послужило нарушение требовании по безопасности объектов систем газоснабжения, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 17 октября в 11:35 на пульт скорой поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Мерей природным газом отравились люди.Погибшей оказалась 89-летняя пенсионерка. Остальные пять человек после медицинского обследования отпущены домой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.