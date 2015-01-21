Фото с сайта www.tengrinews.kz Крушение Ан-2 произошло 20 января в 15.40 в районе рудника "Шатырколь". По информации КЧС, на борту находились семь человек, в том числе три члена экипажа. "В район падения самолета направлены сотрудники службы безопасности рудника "Шатырколь" ТОО "Корпорация "Казахмыс", спасательные подразделения департаментов по чрезвычайным ситуациям Карагандинской и Жамбылской областей и оперативно-следственная группа ДВД Жамбылской области. В 17 часов самолет был обнаружен в 20 километрах от рудника. В результате крушения самолета погибли три члена экипажа, и три пассажира. На месте крушения обнаружена одна выжившая женщина, которая доставлена в больницу города Шу. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Женщина получила перелом таза, множественные травмы, сотрясение мозга. Пациентка находится в отделении реанимации без сознания. Как сообщалось ранее, самолет Ан-2 принадлежал компании "Казахмыс". На нем летели четверо сотрудников компании и экипаж. Воздушное судно вылетело из Балхаша и направлялось к руднику "Шатыркуль".