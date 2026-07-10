Шесть человек спасли на месте обрушения вышки в райцентре Актюбинской области, где объявили ЧС

Всех шестерых, включая троих детей, вывели в безопасное место.

В ДЧС Актюбинской области рассказали, что на месте обрушения вышки связи в селе Карауылкелды Байганинского района, где 9 июля прошел ливень с сильным ветром, спасли шестерых человек.

- Из-за шквалистого ветра металлическая вышка обрушилась на отдельно стоящее одноэтажное здание магазина, в котором находились шесть человек. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС, спасатели, кинологи и спецтехника, - рассказали в ведомстве.

Всех шестерых, включая троих детей, вывели в безопасное место. Троих пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализировали, беременную женщину санавиацией доставили в Актобе.

Упавшая металлическая антенно-мачтовая конструкция высотой 47 метров принадлежала АО "Казахтелеком". Объект был введен в эксплуатацию в 1975 году. На башне размещалось оборудование Kcell и Altel, а также сети беспроводной телефонной связи.

В первой половине дня 10 июля, как сообщили в областном акимате, услуги операторов мобильной связи Kcell и "Кар-Тел" были восстановлены.

Размер материального ущерба, причиненного в результате обрушения, будет определять АО "Казахтелеком" совместно с акиматом Байганинского района.



Айман КАРИМ