В Уральске на два дня ограничат движение по мосту на ж/д вокзале

В Уральске временно ограничат движение по пешеходному мосту, расположенному на территории железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в городском акимате.

Неудобства связаны с ремонтом. Сегодня и завтра, 10 и 11 июля, подрядная организация ТОО KCG будет проводить работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы проходят в рамках масштабного проекта "Реконструкция железнодорожного вокзала города Уральска".

- Приносим извинения за временные неудобства и просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым работам, - обратились к горожанам организаторы ремонта.

Уральцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.