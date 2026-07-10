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Социум

В Уральске на два дня ограничат движение по мосту на ж/д вокзале

Пешеходный мост на ж/д вокзале временно закроют из-за укладки асфальта.
Арайлым Усербаева
В Уральске на два дня ограничат движение по мосту на ж/д вокзале
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничат движение по пешеходному мосту, расположенному на территории железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в городском акимате.

Неудобства связаны с ремонтом. Сегодня и завтра, 10 и 11 июля, подрядная организация ТОО KCG будет проводить работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы проходят в рамках масштабного проекта "Реконструкция железнодорожного вокзала города Уральска".

- Приносим извинения за временные неудобства и просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым работам, - обратились к горожанам организаторы ремонта.

Уральцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

мост асфальт

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