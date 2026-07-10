Рухнувшая вышка связи, трое пострадавших и режим ЧС: на Актюбинскую область обрушился мощный ураган

Сильный шквал и ливень оставили районный центр без света и мобильной связи.

В четверг, 9 июля, на село Карауылкелды (райцентр Байганинского района Актюбинской области) обрушилась непогода. По данным спасателей, на населенный пункт налетели ливневый дождь и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии видимость на улицах упала всего до 50 метров.

Не обошлось без серьезных разрушений и пострадавших. Мощный порыв ветра повалил огромную металлическую вышку сотовой связи, которая рухнула прямо на здание местного магазина.

В результате падения конструкции пострадали три человека. Прибывшие на место медики оказали им экстренную помощь.

- Пострадавшие находятся в сознании, у них диагностированы различные телесные повреждения, - прокомментировали состояние людей врачи.

В областном акимате добавили, что ураганный ветер повредил в районном центре еще несколько объектов. Из-за ЧП село частично осталось без коммуникаций. В Байганинском районе официально объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

- Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, сейчас проводится оценка нанесенного ущерба. Аварийные бригады в экстренном порядке ведут работы по восстановлению электроснабжения и мобильной связи в районном центре, - сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области.

Айман КАРИМ