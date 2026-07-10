От домашних пельменей до нефтяных труб: чем удивляли бизнесмены на выставке в Уральске

Организаторами конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" выступили Палата предпринимателей ЗКО и акимат региона. Мероприятие прошло в формате ярмарки: население с радостью приобретало продукцию, а предприниматели получили возможность установить деловые контакты и обменяться опытом. В формате дефиле была представлена эксклюзивная продукция в национальном стиле от ИП "Жулдыз", "Дома моды Мария ханым" и "Бигалиевой Айгуль".

Приветствуя участников, аким области Нариман Турегалиев отметил значимость предпринимательства, поблагодарил бизнесменов за труд и пожелал им новых успехов.

- Сегодня все участники удивили нас чем-то новым, порадовали своих потребителей. Радует, что каждый пытается что-то улучшить в своей деятельности. И за это я благодарю не только тех, кто сегодня принял участие, но и вообще всех, потому что только люди, которые своими руками делают реальный продукт, оказывают реальную услугу - вносят наибольший вклад в развитие экономики нашей области и страны. В предыдущие годы престижные премии Президента РК "Алтын сапа" были удостоены флагманы нашей индустрии ТОО "Газтрубпром", ТОО "Кублей", "Уральская торгово-промышленная компания", АО "Конденсат", кроме того в республиканском финале лидерство в пищевой индустрии доказала продукция компании "Балзия". Все эти высокие награды - результат вашей системной работы по модернизации производства, внедрению международных стандартов качества и новых технологий. Такие конкурсы проводятся для того, чтобы у наших предпринимателей были новые цели, возможность работать, зарабатывать и приносить пользу своей стране, своему народу, своей семье, - сказал глава региона.

По словам организаторов, количество заявок, поступающих в Палату предпринимателей ЗКО, ежегодно растет, что свидетельствует о престиже конкурса. Каждый год необычно оформляют витрины кондитеры ТОО "Балзия". Торты, пироги и другую выпечку они реализуют только в пределах области, так как продукция требует свежести. Работают кондитеры только с натуральным сырьем: сметаной, творогом, молоком и айраном.

Хорошо известна и пользуется большим спросом продукция ТОО "Қаз-ақбас" ("Дарьинский мясной двор"), работающего на рынке более 20 лет. Компания имеет свои фирменные точки, где реализует полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесы и разные виды мяса — на любой вкус.

- Пельмени с разным видом мяса, фарши, сосиски, сардельки, пельмени, манты, вареники, котлеты, фрикадельки - все не перечислись. Все мы готовим с любовью и полностью удовлетворяем рынок сбыта. У нас в цеху работает около ста человек, которые в неделю готовят две тонны мясных изделий, - рассказывает супервайзер Светлана Перфилова.

Понравились гостям выставки полуфабрикаты Елены Гоголевой из с. Переметное Байтерекского района. Она начинала работать в ресторанном бизнесе.

- Ассортимент у меня большой: пельмени, вареники, манты, пироги, пирожки, лепешки, блины, самса, на заказ делаю разные виды колбасы, копченое мясо утки, в огороде у меня растет много ягод, фруктов и овощей, которые сама перерабатываю, все сама готовлю: соленья, варенье, компоты. Я пока одна, поэтому мне тяжело, очень хотелось бы открыть цех. В поселке много людей пенсионного возраста, мам одиночек, воспитывающих детей, которые хотели бы работать. А так, идей у меня много, - поделилась предприниматель.

Продукцию для недропользователей выпускает ТОО "QazExpoCenter-Pipe": это насосно-компрессорные трубы и обсадные колонны. Главный инженер Акылбек Алдияров рассказал, что предприятие работает с 2006 года. В год выпускают порядка 40 тысяч тонн труб, планируется увеличение до 80 тысяч тонн. Около 90% продукции идет на внутренний рынок, остальное - в страны ближнего зарубежья. В этом году освоен выпуск нефтегазовых муфт, готовится запуск цеха по производству труб большого диаметра с изоляцией для магистральных трубопроводов.

В этом году также в выставке приняли участие и члены Совета деловых женщин ЗКО: Нурслу Ахметова (ИП "Дәстұр" – изделия из дерева), Назира Сыдыкбаева (молочная продукция), Татьяна Нюдлеева (разные виды сыров), Шолпан Куспаева (изделия из шоколада), Алия Досанова (колбасы и мясные полуфабрикаты), Айнур Маканова (различная продукция, приготовленная на основе жента и талкана), Ляззат Сейткереева (тапочки из войлока), Нургуль Кенжегалиева (производство спецодежды).

По итогам заседания региональной экспертной комиссии были определены победители конкурса.

"Лучшие товары производственного назначения":

АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания" (директор Акылжан Ахметов);

АО "Конденсат" (директор Руслан Гадельшиев);

ТОО "QazExpoCenter-Pipe" (директор Лазат Есекеева).

"Лучшие товары для населения":

ИП "MEKO" (директор Мендибек Нургалиев);

ОО "Оқжетпесlife" (директор Гулнур Толеген);

ИП "Имар" (директор Иса Ержанов).

"Лучшие продовольственные товары":

АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" (директор Алмагуль Хамитова);

ТОО "Қаз-ақбас" - "Дарьинский мясной двор" (директор Игорь Климов);

ИП "Маканова" (директор Айнур Маканова).

Единственные в Казахстане производители изделий для людей с инвалидностью - компания ТОО "Оқжетпесlife". Они выпускают более 300 наименований игрушек, дидактических материалов, сенсорного оборудования, помимо этого много спортивных товаров, гимнастических матов, медицинских изделий, есть постельные наборы.

- Мы открылись в 2014 году. За последние пять лет расширили свое производство. Сырье закупаем у отечественных производителей, и на сегодня имеем много заказов. Свою продукцию реализуем по всей республике, работаем на госпорталах. Наша компания относится к социальным предпринимателям, так как мы предоставляем работу людям с ограниченными возможностями. Планируем дальнейшее расширение производства, есть желание выходить на экспорт. Мы гордимся, что получили такую большую награду. Для нас это большая честь, - делится директор Гулнур Толеген.

Теперь девять победителей представят наш регион на республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана - 2026" в Астане.

Оксана Каткова