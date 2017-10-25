Если у Вас еще остались вопросы можете задать их специалистам Банка ВТБ (Казахстан) по номеру 5050 с мобильного.

- В первую очередь целью кредитования. Ипотека – это заём именно на покупку жилья и, как правило, в залог банк берет именно то самое жилье, на которое выделяет деньги. Кроме того, ипотечный заём – отличается от других видов заимствования сроком кредитования, обычно ипотека выдается на более длительный срок.- В настоящее время, самым выгодным предложением на рынке ипотечного кредитования является кредит на жилье в рамках государственной программы жильного строительства «Нұрлы жер». Суть программы в следующем: любой казахстанец может взять в банке кредит на покупку первичного жилья, при этом государство выплатит за него часть вознаграждения за услуги банка. В итоге ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с рыночными предложениями по ипотеке. В отличие от других льготных жилищных программ, для получения кредита по «Нұрлы жер» не нужно стоять в очереди. Кроме того, количество уже имеющегося в собственности у заемщика жилья не имеет значения. И еще один плюс – отсутствие банковских комиссий за рассмотрение и организацию займа.- В любом банке, который работает с Казахстанской ипотечной компанией в рамках этой программы. Например, в Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках «Нұрлы жер» составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн тенге, сроком до 15 лет. Одно из главных условий – приобретение первичного, то есть нового жилья.- Это условие каждый банк регулирует самостоятельно. Но в основном практически все банки Казахстана требуют первоначальный взнос в размере от 10 до 40 % от стоимости приобретаемой недвижимости. По программе «Нұрлы жер» первоначальный взнос составляет 30%.- Здесь тоже многое зависит от тех условий, которые прописывает каждый банк. Чаще всего ипотечные кредиты можно вернуть раньше срока, только с уплатой штрафных комиссий. Но кредит, оформленный по программе «Нұрлы жер» в Банке ВТБ (Казахстан), можно вернуть в любое время без санкций.- Недвижимость будет собственностью клиента банка, то есть того, кто выступает покупателем по договору купли-продажи.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости компании.