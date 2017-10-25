Зимние каникулы с Destination: учим английский в сказочной Европе
Эта зима может стать особенной для вашего ребенка. Ведь с языковым центром Destination можно посетить Англию и Чехию в самое волшебное время – Рождество! У каждой из этих поездок свои особенности, но общее у них одно – незабываемые детские впечатления.
- Большое преимущество в организации данных поездок в том, что нам не нужно ехать в Астану за визой – все документы мы подадим в Уральске. Это очень сэкономит наше время и средства, - рассказывает руководитель международного отдела языкового центра Destination Лилия ГАЙСИНА.
Англия, Лондон (школа TSA English)
с 17 по 30 декабря 2017 (две недели)
Возраст – с 13 лет
• 15 уроков английского в неделю
• трехразовое питание
• ежедневные экскурсии
• проживание в резиденции
• медицинская страховка
Программа: посещение музея Мадам Тюссо, Британского музея, Трафальгарской площади и другие.
Оплачивается отдельно: авиаперелет
Руководитель группы – Гайсина Лилия
Чехия, Прага (школа MSM Academy)
с 4 по 13 января 2018 (10 дней)
Возраст – с 12 лет
• 12 уроков английского
• двухразовое питание
• ежедневная развлекательная программа
• проживание в гостинице
• поездка в Дрезден и Карловы Вары
• медицинская страховка
Программа: Пешеходные экскурсии по Праге, посещение зоопарка и аквапарка, лучших вузов и другие.
Оплачивается отдельно: авиаперелет, обеды
Руководитель группы – Жаксыгалиев Данияр
По окончании программы всем участникам выдается сертификат.
Подача документов на визу в Уральске!
Подробнее о программах поездок вы можете узнать в международном отделе Destination.
Регистрация до 10 ноября.
Количество мест ограничено.
Наш адрес: ул. Жукова, 1 ( каб №310.) Тел.: 8(7112)918-022, 918-020, 8-778-320-54-46.
На правах рекламы.
