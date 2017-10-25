Руководителем городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен КАМАЛОВ Умирбек Серикович, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Умирбек КАМАЛОВ родился в 1976 году в г. Атырау. Окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности бакалавр технологических машин и оборудования. До назначения работал руководителем городского отдела строительства.  