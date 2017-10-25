Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 октября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ во время выступления на СЦК в Астане рассказал про ситуацию в регионе со сжиженным газом. - Да, недавно была проблема со сжиженным газом, его не хватало. Сейчас в область завозят ежемесячно 3 тысячи тонн газа, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Конечно, для автолюбителей выгодно заправляться газом, но и он немного подорожал. Ранее стоимость одного литра составляла 63 тенге, а сегодня - 69 тенге. В регион газ поставляет компания "Жайык Мунай", которая также отправляет топливо и на экспорт. Однако после сложившегося дефицита в Западно-Казахстанской области удалось провести переговоры с инвесторами, которые теперь будут полностью обеспечивать внутреннюю потребность рынка.