Пожилая женщина более 20 лет прожила в поселке Жымпиты Сырымского района. Дом, в котором она живет, был построен почти 60 лет назад и в прошлом году его признали аварийным. Дом саманный и построен без фундамента. Сейчас в стенах образовались сквозные щели, в дождь протекает крыша, полы совсем провалились. Как рассказала Гульсим КУЗАЙРОВА, она почти всю жизнь проработала почтальоном. - В 1989 году осталась вдовой. У меня было три сына, двое погибли. Третий сын переехал со своей семьей из Алматы жить ко мне. Но он тоже безработный, состоит на бирже труда. Все мы живем на мою пенсию, на нее и питаемся, и одеваемся. А на ремонт дома уже денег совсем не остается, - пояснила пенсионерка. Гульсим КУЗАЙРОВА никогда не обращалась за помощью к властям, но сейчас у пожилой женщины не осталось выбора, помочь ей некому. - Никогда не думала, что в такие годы останусь без жилья. Всю жизнь хорошо следила за домом, мазала его и делала ремонты, но теперь совсем состарилась, мне это не под силу. Я обращалась к бывшему акиму района Абату ШЫНЫБЕКОВУ, он пообещал решить проблему, к сожалению, его перевели. К новому руководству даже не могу попасть на прием, то в Астану уехал, то еще куда-нибудь, - рассказала пожилая женщина. Со слов ведущего специалиста районного отдела ЖКХ, ПТ и АД Бибигуль АЖГАЛИЕВОЙ, Гульсим КУЗАЙРОВА была зарегистрирована в очереди на получение жилья 3 августа 2016 года. - Всего в районе на сегодняшний день в жилье нуждаются 314 человек. По закону, она сможет получить жилплощадь только в порядке очереди. В категории замены аварийного жилья состоит 21 человек, она числится 14 по списку, - пояснила Бибигуль АЖГАЛИЕВА. В этом году в селе Жымпиты началось строительство 14 новых домов для переселенцев. Однако Гульсим КУЗАЙРОВОЙ в этом году получить новое жилье не удастся. Но пожилая женщина не теряет надежды и если вопрос не решится, собирается обращаться в акимат области.