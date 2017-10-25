Иллюстративное фото из архива "МГ" Труп молодого человека обнаружили в подвале одного из многоэтажных домов. По данному факту было возбужденно уголовное дело. Сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Из материалов дела стало известно, что погибший работал кондуктором автобуса. В конце рабочего дня парень присвоил себе всю заработанную выручку и пропал. Спустя несколько дней его нашел водитель автобуса и со своими подельниками отвез на съемную квартиру. - В результате оперативных действий были задержаны четыре подозреваемых. Все они сознались в своем соучастии в совершении особо тяжкого преступления. По их словам, они в тот день распивали алкогольные напитки. Пустые бутылки они разбивали о голову жертвы. От полученных ранений и травм парень скончался. После чего подозреваемые сбросили труп молодого парня в подвал жилого дома. Спустя два дня полицейские обнаружили тело, - рассказали в полиции Жанаозена. По данному факту проводится досудебное расследование и задержанным предъявлено обвинение по статье 99 части 2 пункту 5, 3, 7 и 9 УК РК - "Убийство". По словам полицейских, подозреваемым в случае доказательства их вины грозит до 20 лет тюрьмы.