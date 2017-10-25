Фестиваль античной драмы "Стоби-2017" проходил в Македонии в городе Велес с 21 по 24 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Артисты Казахского драматического театра выступили на сцене со спектаклем Х. Мюллера "Филоктет - Медея". По итогам фестиваля актер Салауат ТУМЕНОВ получил номинацию «За лучшую мужскую роль», номинацию «За лучшую женскую роль» получила актриса Нурлыгуль ЖУБАТОВА. Казахский драматический театр получил высшую награду Гран-при.  