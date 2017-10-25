По данным прокуратуры Атырауской области, на данный момент на руках у судебных исполнителей находится 7815 производств о взыскании алиментов на 11 722 ребенка. По 5127 производствам, а это 6835 детей, алименты удерживаются с заработной платы, по 1780 производствам, то есть 2612 детям, алименты выплачиваются добровольно. - На сегодня 908 производств являются проблемными, по ним в связи с отсутствием источников доходов 2275 детям алименты не выплачиваются, сумма задолженности составляет свыше 135 млн тенге. По принимаемым мерам на 2711 лиц, имеющих задолженности по алиментам, выставлен запрет на выезд из страны, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. В рамках реализации республиканского проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты», благодаря организации ярмарок вакансий рабочих мест, удалось трудоустроить 146 должников на постоянную работу.