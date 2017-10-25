21-22 октября в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова прошла конференция ZhasCamp.
320 молодых активистов собрались на площадке, 30 из них прибыли из Алматы, Астаны, Актау, Атырау, Кокшетау, Кызылорды, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Уральска и Шымкента.
В программе
события выступили 13 экспертов и гостей
из Тбилиси (Грузия), Алматы, Астаны, Актобе (Казахстан), Берлина (Германия) и штата Аризона (США).
Большой интерес аудитории вызвал опыт зарубежных спикеров.
Так, гость из Соединенных Штатов Америки Элизабет Блэборн рассказала о своей журналистской работе в Мексике, показала сюжеты, которые сняла, разъезжая по всему миру, и поделилась правилами, которые она выработала, работая с людьми через камеры: “Задавайте вопросы, слушайте, выполняйте домашние задания и обращайте внимание на то, что происходит вокруг”.
Комиксы и анимация от грузинского эксперта Сандро Гвиндадзе вызвала живой отклик: молодежь увидела, что с помощью мультипликации можно говорить обо всем, и даже о таких серьезных темах, как права человека.
Одной из самых дискуссионных тем стала тема гендерного равенства и прав женщин. Молдияр Ергебеков, ассистент-профессор в Университете им. Сулеймана Демиреля и Лейла Махмудова, организатор TEDxAbayStWomen, рассказали о том, с какими нарушениями своих прав сталкивается женщина в казахстанском обществе, а также как она представлена в искусстве: в основном в роли матери и хранительницы очага, тогда как у нее могут быть хобби, мечты, намерение реализоваться в профессиональном плане и собственное видение своей личности. Можно сказать, что мужская половина зала не хотела уступать девушкам равную роль: парни уверены, что девушка должна быть женственной и мягкой, основное время посвящая семье, мужчина же в свою очередь должен приносить ей в дом деньги и заботиться о благополучии.
Дискуссии на эту тему продолжились и во второй день события.
Спикер программы Александр Гвиндадзе
, соучредитель Фонда «Медиа Инновации», региональный координатор и тренер Международного проекта HUMRA (анимация прав человека) из Грузии поделился своим мнением о казахстанской молодежи:
«Мне нравится, что у вас растет новое любознательное поколение, которое жаждет познавать, не боится задавать вопросы. Я не знал, что в Казахстане есть такая молодежь. В постсоветских странах есть проблемы с тем, как молодые люди представляют роль гражданского общества и прав человека в своей жизни. Когда молодежь осознает, что гражданский активизм важен, что каждый человек имеет значение, тогда общественные проблемы будут решаться эффективнее».
Журналист Элизабет Блэкборн
из США, считает, что казахстанская молодежь обладает хорошим потенциалом:
«У молодых людей много прекрасных идей, они хотят решать проблемы и знают, как это делать. Но их часто не слышат. Это проблема не только Казахстана, в Америке происходит то же самое. Я думаю, к сожалению, часто люди забывают слушать других, не обращают внимания на то, что происходит в обществе, что происходит вокруг. А это очень важно — обращать внимание на окружающих и их проблемы. Здесь собрались молодые лидеры, энтузиасты, готовые помогать. Думаю, такие мероприятия, как ZhasCamp, важны, потому что помогают людям найти друг друга. Встретиться, обсудить идеи, начать действовать сообща, в партнерстве. Здорово, что сегодня здесь собрались ребята не только из разных городов, но и из разных стран — только вместе мы можем действительно влиять на изменения».
38 молодых людей приняли участие в тренинге Projects Management от алматинского тренера Даны Шаяхмет, руководителя инициативы City Solutions. 22 октября, в воскресенье, участники вспомнили социальные проблемы своих регионов, рассмотрели уже реализованные проекты, проанализировали достигнутые цели и сверили их по матрице SMART. Тренер Дана Шаяхмет отметила, что группа была очень вовлеченной в тему и никто не отсиживался на задних рядах.
Следующий ZhasCamp пройдет в Петропавловске 28-29 октября 2017 года.
Организатор
: Молодежная информационная служба Казахстана.
Генеральный партнер:
Фонд Сорос-Казахстан
Партнеры:
Фонд им. Фридриха Эберта, офис Программа ОБСЕ в Астане
Мероприятие проводится при поддержке Посольства США в Астане.
Событие поддержали 45 партнеров. Подробнее узнать о событии можно на сайте: www.zhascamp.kz. Дополнительная информация +7-705-675-25-03, оргкомитет.