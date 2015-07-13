Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане

Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС. Фото с сайта cht.khl.ru Несчастный случай произошел на строительной площадке "Многофункционального ледового дворца", в результате погибли трое монтажников, еще трое доставлены в больницу. "Сегодня в 11.04 в районе "Есиль" при проведении работ по демонтажу строительных лесов на новостроящемся объекте "Многофункциональный ледовый дворец" по проспекту Туран с высоты около 20 метров упало шестеро рабочих-монтажников, из которых трое получили травмы, несовмести