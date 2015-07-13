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Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане

Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС. Фото с сайта cht.khl.ru Несчастный случай произошел на строительной площадке "Многофункционального ледового дворца", в результате погибли трое монтажников, еще трое доставлены в больницу. "Сегодня в 11.04 в районе "Есиль" при проведении работ по демонтажу строительных лесов на новостроящемся объекте "Многофункциональный ледовый дворец" по проспекту Туран с высоты около 20 метров упало шестеро рабочих-монтажников, из которых трое получили травмы, несовмести
Marat
Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане
Шестеро строителей сорвались с 20-метровой высоты в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.
Фото с сайта cht.khl.ru
Фото с сайта cht.khl.ru
 Фото с сайта cht.khl.ru Несчастный случай произошел на строительной площадке "Многофункционального ледового дворца", в результате погибли трое монтажников, еще трое доставлены в больницу. "Сегодня в 11.04 в районе "Есиль" при проведении работ по демонтажу строительных лесов на новостроящемся объекте "Многофункциональный ледовый дворец" по проспекту Туран с высоты около 20 метров упало шестеро рабочих-монтажников, из которых трое получили травмы, несовместимые с жизнью, госпитализированы трое", - сообщила начальник пресс-службы ДЧС Аягоз Фазылова. Как сообщила Фазылова, установлена личность одного из погибших и двух пострадавших, которые в настоящее время госпитализированы в городскую больницу №2. Известно, что рабочие являются сотрудниками Астанинского филиала фирмы Mabco Construction S.A. Как сообщили в управлении по инспекции труда, по данному инциденту создана комиссия.

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