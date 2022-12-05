– Кто-то хотел выбросить щенка в воду вместе с камнем, но не добросил, после видно ушёл, а бедняжка всю ночь скулил и звал на помощь. У щенка переохлаждение, судя по всему лишай. Голодный и очень испуганный, что не удивительно после пережитого ужаса. Теперь у нас плюс ещё один подопечный. Но ничего, приведём его в порядок и будем искать новую семью, - говорит волонтёр.Собаке немедленно оказали первую помощь. В региональном департамента полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Щенка пытались утопить в Атырау
Зоозащитнику пришлось лезть в ледяную воду, чтобы спасти животное, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Случай произошёл первого декабря. Волонтёр, зоозащитник Мамучар Карлович сообщил, что к нему обратилась жительница Атырау и попросила помочь щенку, который всю ночь скулил возле реки. Прибыв на место, мужчина увидел щенка, на шею которого была привязана верёвка с камнем. Животное наполовину сидело в воде, и судя по всему, кто-то пытался его утопить. Зоозащитнику пришлось снимать обувь и босиком лезть в реку, чтобы спасти собаку. На вид щенку около четырёх месяцев. – Кто-то хотел выб