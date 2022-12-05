Щенка пытались утопить в Атырау

Зоозащитнику пришлось лезть в ледяную воду, чтобы спасти животное, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Случай произошёл первого декабря. Волонтёр, зоозащитник Мамучар Карлович сообщил, что к нему обратилась жительница Атырау и попросила помочь щенку, который всю ночь скулил возле реки. Прибыв на место, мужчина увидел щенка, на шею которого была привязана верёвка с камнем. Животное наполовину сидело в воде, и судя по всему, кто-то пытался его утопить. Зоозащитнику пришлось снимать обувь и босиком лезть в реку, чтобы спасти собаку. На вид щенку около четырёх месяцев. – Кто-то хотел выб