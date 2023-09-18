Турникеты в школах Уральска: защитят ли они детей?
1 / 2
11 сентября в России подросток при попытке зайти в школу ранил четверых человек. Девятиклассник страдает психическим заболеванием.
В начале февраля 2023 года в Северо-Казахстанской области ученик девятого класса пришёл в школу с ножом и топором и ранил троих детей. После инцидента министерство просвещения решило провести проверку безопасности во всех школах страны.
Таких новостей становится всё больше, растёт беспокойство родителей. Власти решили эту проблему установкой турникетов в школах.
Турникеты защитят?
Всего в Уральске 107 учреждений образования, в том числе 50 городских школ. Для безопасности там появились турникеты. Ученикам выдали специальные карты-пропуски, в них внесены личные данные ребёнка. Турникет будет контролировать время входа и выхода учащегося из школы. Вот только самих родителей теперь возмущают очереди в холлах учреждения.
По плану дети должны входить в школу через турникеты. А когда ребёнок прикладывает карту, на телефон его родителей или опекунов должно приходить сообщение, что он находится в школе. Также и при выходе из школы. Вроде бы всё логично, однако есть НО. И их несколько.
Во-первых, перегруженность наших школ (речь идёт о городских). Дети учатся в две, а то и в три смены. Одномоментно в учебное заведение входят несколько сотен человек, а турникетов 1-2. К примеру, в школе №36 установили один турникет. Школа маленькая и фойе, соответственно, тоже. Тем не менее там учится 541 ребёнок. Даже если разделить их на две смены, получается, что с утра в школу одновременно входят 270 детей.
Во-вторых, слабый интернет в школах. Он необходим, чтобы отправлять родителям сообщения о том, что их ребёнок вошёл и вышел из образовательного учреждения. Поэтому родители сетуют, что сообщения из школ к ним приходят либо с опозданиями, либо вовсе не приходят.
Впрочем, ещё в прошлом году родители из Караганды на встрече с министром по ЧС (тогда был Юрий Ильин) потребовали демонтировать турникеты, так как они, по словам родителей, противоречат правилам пожарной безопасности. К тому же карагандинцы привели пример, когда в Пермском университете произошла стрельба. Установленный в холле турникет не только не остановил нападавшего, но и помешал его жертвам уйти в безопасное место. Террорист уже находился внутри здания, в то время как напуганные студенты продолжали прикладывать карты к сенсору, ожидая, что устройство откроет им путь, вместо того, чтобы перепрыгнуть через ограждение и убежать. Действия возле турникета были записаны камерами наблюдения. После просмотра видеозаписи, распространённой в социальных сетях, родители из Караганды и пришли к заключению, что турникеты не подходят для использования в учебных заведениях. А Союз матерей Казахстана даже записал видеообращение.
Почему родители против?
Дана — мама двоих школьников. Её дети учатся в разных школах, один — в обычной общеобразовательной, второй — в гимназии. По словам женщины, в гимназии турникеты установили ещё в конце мая, но до сих пор работа не налажена. Сообщения о том, что ребёнок вошёл в школу или вышел из неё, приходят с двухчасовым опозданием. В администрации учебного заведения пообещали, что со временем сообщения будут приходить вовремя. В обычной школе турникеты установили летом, на прошлой неделе раздали детям карточки. Но их они ещё не используют, проходят как обычно.
— Я вообще слабо верю в эти новшества. Вряд ли турникеты защитят в случае реальной опасности. Что в свой экран успеет увидеть охранник, когда одновременно проходят 50-60 человек? Да и интернет в школах оставляет желать лучшего. Мы были на родительском собрании, там не то, что школьный интернет, обычный мобильный интернет не работает. Мне кажется, со временем эти турникеты перестанут работать. Эта история очень напоминает электронные табло, которые установили в городских поликлиниках. Подскажите, в каких поликлиниках сейчас они продолжают работать в полной мере? — говорит Дана.
Мама семиклассника Ирина говорит, что её ребенок перестал ходить через парадный вход.
— Сын рассказал, что устал от столпотворений на входе и нашёл чёрный или запасной вход в школу. Он обходит здание и входит и выходит с этого входа. Я думаю, он не один такой. Поэтому смысл в этих турникетах? — говорит Ирина.
А вот родители Самата, ученика второго класса, уверены, что турникеты хоть как-то смогут защитить детей от вторжения в школу.
— Понятно, что это не панацея, но хоть так. Будем надеется, что это начало для безопасности наших детей и дальше её будут только усиливать, — говорят они.
Турникеты защитят, когда будут стоять у каждого входа
Павел Лёвин — директор подразделения ТОО Logitex-Market. Именно они установили турникет в лицее №35. Павел говорит, что плюс установки такой системы в том, что она ограничивает вход посторонних лиц в учебное заведение. Но при условии, что эта система установлена правильно. Причём на все входы и выходы школы, откуда теоретически могут войти люди.
— В лицее так же, как и в остальных школах, установлены системы доступа по картам. С помощью этого комплекса родители будут видеть, когда зашёл и вышел их ребёнок. Вся информация будет передаваться родителям через telegram-bot или приложение. Но единственное, в школах нет хорошего интернета, поэтому оповещение родителей не до конца реализовано. Когда решится вопрос с интернетом, тогда система заработает. Также можно сделать интеграцию с электронным дневником, чтобы понять: был ли ученик на занятиях. Система принесёт пользу, ученики не будут толпиться, создавать очередь и суматоху на входе и выходе. Можно будет вести учёт посещения учеников, работников и учёт рабочего времени. Руководство школы и отдел образования сможет увидеть, насколько ответственны сотрудники, какая посещаемость у школы. Ну и конечно же, безопасность от посторонних лиц. Но минусы всё же есть, дети теряют карты. Учебный год только начался, а к нам уже приходят за карточками. Минус, что с потерянной картой в школу может зайти постороннее лицо, если охранник не будет проявлять бдительность, — говорит Павел Лёвин.
Специалист добавил, что если система установлена правильно, то при прикладывании карты охране видны все данные ребёнка. Турникеты работают от электричества. В случаи его отключения или срабатывания пожарной тревоги, планки турникета опускаются и создают беспрепятственный проход. Также у правильно установленных систем должны быть калитки.
В управлении образования сообщили, что все учебные заведения города оборудованы системой видеонаблюдения, установлены тревожные кнопки, подключённые к центрам оперативного управления органов внутренних дел.
— С первого октября 2021 года началась работа по обеспечению всех образовательных организаций специализированными услугами охраны. И сегодня специализированные охранные учреждения обеспечивают круглосуточную охрану в образовательных организациях. За счёт выделенных средств во всех школах установили турникеты. Пропускные карточки выдали. Средняя цена на пропускной пункт — от 1,8 до 2,5 миллиона тенге, в зависимости от школы, — сказано в ответе на запрос редакции.
К примеру, в школе №36 установлен один турникет за 2,1 млн тенге, в лицее №35 — за 2,2 млн тенге. А есть школы, которым турникет обошёлся в 1,8 млн тенге.
Отметим, что когда говорится «турникет» — это сам турникет, программное обеспечение к нему, металлические ограждения, калитка (не всегда) и карточки, а также монтаж и настройка ПО.
Но даже так нам показалось, что цены несколько завышены. Так, согласно коммерческому предложению двух компаний из Алматы и Астаны, которым мы представились администрацией частной школы в Уральске, установка ДВУХ турникетов обошлась бы нам в сумму от 1,1 до 1,5 млн тенге.Что входит в эту сумму:
турникеты — 2 штуки;
калитка из нержавеющей стали — 2 штуки;
ограждения из нержавеющей стали — 3 метра;
карточки — 610 штук;
монтажный комплект — 2 штуки;
установка, настройка ПО и обучение.
Непонятно, почему в школах Уральска турникеты обошлись почти в два раза дороже, чем заявлено у казахстанских поставщиков. Кстати, на заметку родителям: стоимость одной карточки — 200 тенге.
Охранники не проводят задержания и обыски
Филиал охранного агентства «Казахстанская компания «Гарантия безопасности» обслуживает около 15 школ города. Их региональный директор является бывшим сотрудником полиции. Все их работники проходят подготовку и инструктаж. По словам учредителя компании, охрана не имеет права проводить задержания, применять силу и досматривать учеников.
— Любая охранная деятельность — это в первую очередь охрана и защита собственности. Но так как мы говорим о школе, то это охрана общественного порядка внутри школы. Всё, что находится за территорией, уже не подлежит охране. В школах бывают разные моменты: кто-то пьяный пришёл, кто-то нарушает порядок, вот именно такие моменты пресекаем. Охранник работает во взаимодействии с учителями и завучами. Ведь за ребёнком могут прийти не только родители, но и другие родственники. Знать их в лицо может классный руководитель или завуч. Если зашёл человек, который вызывает подозрения или ведёт себя агрессивно, мы принимаем меры. Но в то же время нам запрещено проводить задержания или применять силу. Для этого вызывают сотрудников полиции. Если ученик вызывает подозрения, то вызывается завуч, которому объясняют суть подозрений. После вызывают классного руководителя, только они имеют права провести досмотр, — рассказал Камчибеков.
Что делает тревожная кнопка?
Руководитель отдела управления образования Фарида Сулейменова говорит, что тревожная кнопка играет важную роль в обеспечении безопасности детей. Её устанавливают для быстрого вызова помощи в случае возникновения угрозы. А при случайном нажатии на тревожную кнопку, или «случайном» срабатывании системы, представитель организации может отменить приезд полиции.
— В случае угрозы охранник, учитель, ученик или другой работник школы может нажать кнопку, чтобы вызвать службу безопасности. Если ребёнок случайно или из-за шалости нажал на тревожную кнопку, важно реагировать соответствующим образом, чтобы избежать лишнего шума и беспокойства. В таких случаях следует внимательно следить за тем, чтобы не привыкать к ложным тревогам, которые снижают эффективность системы. Провести разъяснительную беседу, как с учащимся, так и со всеми классами. Ознакомив их с инструкцией пользования тревожной кнопкой. А так же провести разъяснительную беседу с родителями, чтобы предотвратить использование тревожной кнопки из-за шалости, — говорит Фарида Сулейменова.
При нажатии тревожной кнопки система оповещения посылает сигнал в полицию. После чего сотрудники правоохранительных органов немедленно выезжают на место отправления сигнала.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!