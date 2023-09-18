Как сообщили в филиале ЗКО АО «КазТрансГаз Аймак», в районе второго рабочего посёлка временно прекратят подачу газа.
— В связи с реконструкцией надземного стального газопровода, газоснабжение отключат в границах улиц Уразбаева — Курмангалиева — Чуйкова — Матросова, — пояснили в компании.
Ремонт запланировали с 10:00 до 17:30 19 сентября. Недавно жители нескольких улиц города также остались без газа.