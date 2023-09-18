В МВД озвучили итоги операции «STOP трафик». Правоохранители выявили 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. В Жетысуской области за торговлю детьми задержана 23-летняя женщина.
— Через посредников продала двух своих детей 2022 и 2023 годов рождения. Первый факт имел место в октябре 2022 года и второй факт — в августе 2023 года. В обоих случаях сумма сделки составила один миллион тенге, — сообщила официальный представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.
Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса – торговля несовершеннолетними. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения.