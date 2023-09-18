— Признать Алихана Мурадова виновным по статье 261, часть 2, пункты 4 и 8, 9 УК РК («Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершённый из корыстных побуждений или по найму») и назначить ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы, – зачитал приговор судья Абинур Карабаев.Прокурор во время прений попросила суд приговорить Мурадова к восьми годам заключения. Смягчающими обстоятельствами обвинитель посчитала чистосердечное раскаяние и активное содействие следствию. Отягчающих обстоятельств прокурор не усмотрела. 18 июня Алихан Мурадов совершил нападение на банк. Предварительно он собрал муляж взрывного устройства из зажигалки и курительного устройства, приобрёл пистолет-зажигалку в сувенирном магазине. Он заперся с посетителями в одном из отделений Kaspi банка в Астане. Преступника обезвредили, все семь заложников были освобождены, они не пострадали. Мурадов — уроженец Жамбылской области, с 2013 года состоит на учёте наркозависимых лиц.
