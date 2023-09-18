Спортивно - развлекательный комплекс Ice House ведет набор на секцию фигурного катания в школу Алексея Мишина. Сейчас в ледовом дворце всего три группы. Первая группа новичков, дети которые только начали знакомство с миром фигурного катания. Дети, которые уже имели соревновательный опыт, юношеские или спортивные разряды занимаются в группе продолжающих. Вместе с тем, тренеры создали группу 18+, для тех, кто хочет реализовать свои детские мечты.

Анна Рослякова главный тренер по фигурному катанию на коньках в СК Ice House. По образованию девушка педагог хореограф и тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках. Анна тренировала детей в Восточно-Казахстанской области в городе Усть-Каменогорск семь лет, четыре года из которых являлась старшим тренером.

- Здесь созданы все условия для учебно-тренировочного процесса, есть хореографический зал для занятий хореографией, танцами и растяжкой. Есть зал для занятий общефизической и специальной физической подготовкой. Большое разнообразие инвентаря, есть вестибулярный вращающийся тренажер для развития координации. В самом начале тренировки у нас идет раскатка, на которой мы разогреваем все группы мышц и готовимся к более сложным элементам, прыжкам, вращения. В младшей группе детки становятся вдоль борта, мы здороваемся. Затем я знакомлюсь с новыми ребятами и приступаем к освоению базовых навыков в фигурном катании. Сейчас мы готовимся к открытию школы и планируем выехать на соревнования в город Астана, - рассказала Анна Рослякова.

В честь открытия единственной в Казахстане школы фигурного катания имени прославленного тренера международного класса А.Н.Мишина спортивно - развлекательный комплекс Ice House устраивает ледовое шоу. На мероприятии будет программа для детей: конкурсы, ростовые куклы, фокусы от Дмитрия Демуры, ведущий шоу - программы шоумен Александр Петренко. Выступят приглашенные гости из Самары и звездные ученики А.Н.Мишина Глеб Лутфуллин и Софья Самодурова. Юные уральские фигуристы также готовят программы для выступления, они представят групповые номера и индивидуальные программы. После торжественного открытия школы, пройдет мастер класс от звездных гостей, где с фигуристами поделятся опытом катания на коньках, прыжковыми элементами, вращениями и скольжением.

Помимо фигурного катания в спортивно - развлекательный комплекс ведется набор детей 2019 - 2014 года рождения на секцию «Хоккей с шайбой». Кроме того, открыт набор в взрослую группу хоккея, желающие могут обрести абонимент. Со спортсменами работают профессиональные тренеры, они не только научат уверенно стоять на коньках, но уделят большое внимание комплексному развитию. Ваш ребенок будет играть не только в хоккей, но и заниматься футболом, баскетболом и играть в Floorball. Кроме того у вашего чада будет возможность попасть в команду, принимать участие в республиканских турнирах и выезжать заграницу.

Находится ледовый дворец по улице Придорожная, 1Г (остановка гипермаркет «Дина»), связаться можно по номеру телефона 8-777-841-30-41.