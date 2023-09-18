Подробности жуткого ДТП с шестью погибшими рассказали в полиции ЗКО
Трагедия произошла 17 сентября около 19:00 на трассе Самара — Шымкент. Столкнулись Lada Priora и большегруз. В результате аварии погибли 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо детей 11, 10, пяти и одного года.
Сегодня, 18 сентября, на брифинге в департаменте полиции ЗКО заместитель начальника ведомства Жанболат Жаншин рассказал подробности жуткого ДТП.
— Фура направлялась из Актобе. За рулем находился 37-летний мужчина. Он был трезвым. Lada Priora направлялась в Сырымский район из Круглоозёрного. В автомобиле находились муж с женой и четверо их детей. После столкновения водитель и все пассажиры Lada погибли на месте. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, — пояснил он.
Жанболат Жаншин говорит, что скорее всего водитель Lada либо уснул за рулем, либо отвлёкся. Впереди машин не было, он никого не обгонял.
— Водитель большегруза рассказал нам, что видел, как водитель легковушки выехал на встречную полосу и даже пытался уйти от удара. Сигналил, «моргал». Но успел только спастись от лобового столкновения. Легковая машина врезалась в прицеп. После удара большегруз упал на бок, — рассказал подробности Жаншин.
Также в полиции отметили, что у погибшей семьи остался один ребёнок. Он школьник, учится в городе. Его родители были преподавателями.
С начала года в регионе зарегистрировали 270 ДТП, в которых погибли 59 человек и 344 получили травмы. За аналогичный период прошлого года — 213 ДТП, в которых 68 человек погибли и 262 получили травмы.
