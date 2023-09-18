Официальный представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что при операции «STOP-трафик» выявлено 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. Так, житель Мангистауской области держал в трудовом рабстве 44-летнего гражданина Узбекистана. У иностранца отобрали документы и заставляли его пасти скот, выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 километрах от ближайшего населённого пункта. В Атырауской области расследование по статье 308 УК (вовлечение в занятие проституцией) начали в отношении уроженки Узбекистана. В мае 2021 года она привезла родную младшую сестру 1998 года рождения из Ташкента в Шымкент, а затем в Атырау. Подозреваемая предложила ей работать продавцом в магазине. Но после приезда, забрав документы и применяя физическое насилие, заставляла сестрёнку заниматься проституцией. Похожее преступление произошло в Актюбинской области. Там задержали жительницу административного центра региона 2004 года рождения. Она полгода обманывала, шантажировала и вовлекала в проституцию 17-летнюю студентку колледжа.