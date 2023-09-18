Глава МЧС Сырым Шарипханов озвучил причины аварии и гибели работников на шахте «Казахстанская».
— Пожар произошёл вследствие трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера. Установлено не соблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы. Третье, нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия. И последнее, повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привело к гибели работников, — информировал Шарипханов на брифинге в РСК Карагандинской области.
Помимо этого, выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства. Комиссия установила стопроцентную вину работодателя и 28 ответственных лиц. Результаты расследования передадут в правоохранительные органы. Конвейерная лента на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области загорелась утром 17 августа. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. 222 человек сразу подняли на поверхность. Пять человек погибли. Пожар ещё не ликвидирован. Аварийный участок планировали изолировать.