В министерстве юстиции сообщили об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники начали представляться сотрудниками органов юстиции. Для убедительности они предъявляют фиктивные ID карты.
— Мошенники обращаются к гражданам от имени руководства министерства и запрашивают личные данные. Убедительно просим не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS, — обратился к казахстанцам официальный представитель ведомства Талгат Уали.
Граждан, которые столкнулись с мошенничеством, просят обращаться к правоохранителям.