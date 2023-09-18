Нарушение выявила прокуратура южной столицы при проверке управления занятости и социальных программ. Надзорный орган начал досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. А именно 370 миллионов тенге, направленных на субсидии рабочих мест. По версии следствия, специалисты Центра занятости фиктивно трудоустраивали граждан, занимались побором зарплат и перечислением средств на счета, неподлежащих трудоустройству. Уголовное дело расследуют специальные прокуроры.