По состоянию на первое сентября, численность пенсионеров составляет 2,3 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер совокупной пенсии на первое сентября составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 83 072 тенге, базовой пенсии — 37 865 тенге. В августе средний размер совокупной пенсии составлял 120 923, то есть за месяц этот показатель вырос на 14 тенге.