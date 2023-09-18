— Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объёма по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего, — указал Алихан Смаилов.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на Инвестиционном штабе доложил, что общий объём инвестиций в основной капитал с начала года составил 9,6 трлн тенге. Большую часть средств привлекли в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность. Премьер-министр подметил, что по итогам восьми месяцев годовой план исполнен всего на 52%. Самые низкие показатели — в Улытауской области. Ряд проектов приостановили в Алматы. Из-за недостижения плана в этом году более 200 млрд тенге не вложены в экономику города. С докладом по вопросу выступил заместитель акима мегаполиса. Однако главу правительства озвученная информация не устроила.Премьер подчеркнул, что значимым проектам затягиваются процедуры согласования и такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.