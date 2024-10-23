Школа на 108 мест открылась в Бурлинском районе ЗКО

В селе Жарсуат Бурлинского района в канун Дня Республики состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 108 мест, построенной рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО Б. В. Школа оснащена всем необходимым для обеспечения высокого уровня образования и комфорта учеников.

В селе Жарсуат Бурлинского района в канун Дня Республики состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 108 мест, построенной рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО Б. В. Школа оснащена всем необходимым для обеспечения высокого уровня образования и комфорта учеников.

Новое здание включает 12 современных учебных кабинетов, из которых 10 оборудованы интерактивными досками. Также в школе имеются 2 мастерские, кабинет информатики, спортивный зал, библиотека, актовый зал на 70 мест и столовая на 30 мест. Во дворе школы обустроены игровая площадка, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, спортивная площадка и зона отдыха.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил новую школу и поздравил учителей, учеников и их родителей с этим важным событием. Глава региона подчеркнул значимость модернизации образовательной инфраструктуры в сельской местности.

– Президент дал четкое поручение по модернизации сельских школ и полному оснащению их необходимым оборудованием. Сегодня мы видим, как эти планы реализуются на практике. Пусть эта новая школа станет местом притяжения для детей, центром знаний и развития. Уверен, что она откроет перед учениками новые горизонты и возможности для успешного будущего, - сказал Нариман Турегалиев.

К слову, в новой школе трудятся 29 педагогов, обеспечивающие высокий уровень обучения и воспитания. Открытие школы способствует повышению качества образования в сельской местности.

Ветеран образования Бурлинского района Роза Ахметова отметила, что новая школа-долгожданная радость для жителей села.

– Новая школа - это радость для сельских детей. Раньше они получали образование в старой школе. Выражаем благодарность Главе государства за внимание к сельской местности, - сказала Роза Ахметова

Сегодня в ЗКО по поручению Президента в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 9 школ на 8100 мест. 3 из них будут сданы до конца этого года.

В своем выступлении заместитель Генерального директора компании КПО Б. В. Мухтар Манкеев добавил, что в рамках совместного проекта с областным акиматом компания построила 15-ю школу в сельской местности.

– В рамках инициативы главы области с 2023 года мы реализуем проект по строительству и модернизации школ в сельской местности. Для нас важно, чтобы сельские дети получали качественное образование. Сегодняшняя школа-это 15 - я школа нашей компании, построенная в Западно-Казахстанской области, - сказал Мухтар Манкеев.

Отметим, что в рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО Б. В. идет капитальный ремонт 4 школ.