Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Школьница из Уральска стремительно теряет слух

Девочке необходима третья операция, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Юлией Витинбек Восьмилетней Дарье Арбузовой врачи поставили диагноз микротия ушной раковины (врождённое недоразвитие ушной раковины или её отсутствие - прим. автора) и тугоухость второй степени. До прошлого года такой диагноз никак не мешал девочке. При рождении ей проверили слух и девочка хорошо слышала, она учится в обычной школе. Дефект уха прикрывали волосиками. – В прошлом году стали замечать, что ребёнок плохо начал слышать, перестала отвечать на вопросы, не реагировать на звуки. Обратились к врачу, сказа
Арайлым Усербаева
Школьница из Уральска стремительно теряет слух
Девочке необходима третья операция, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Школьница из Уральска стремительно теряет слух
Школьница из Уральска стремительно теряет слух
Фото предоставлено Юлией Витинбек Восьмилетней Дарье Арбузовой врачи поставили диагноз микротия ушной раковины (врождённое недоразвитие ушной раковины или её отсутствие - прим. автора) и тугоухость второй степени. До прошлого года такой диагноз никак не мешал девочке. При рождении ей проверили слух и девочка хорошо слышала, она учится в обычной школе. Дефект уха прикрывали волосиками.
– В прошлом году стали замечать, что ребёнок плохо начал слышать, перестала отвечать на вопросы, не реагировать на звуки. Обратились к врачу, сказали, что нужно делать ушную раковину, из-за её отсутствия ребёнок плохо улавливает звуки. Мы начали искать клиники, в Германии и Турции у нас запросили заоблачные цены. Лишь московская клиника выставила более менее адекватную стоимость. Нас проконсультировали, назначили первую операцию. В июле прошлого года Даше сделали операцию, нам она обошлась в два миллиона тенге. Мы за неё расплачиваемся до сих пор, - говорит мама Дарьи Юлия Витинбек.
Спустя четыре месяца девочке назначили вторую операцию. Теперь Даше нужна третья операция по коррекции ушной раковину, которая обойдётся родителям девочки в 1,9 миллиона тенге. Однако на неё денег у семьи уже нет, кредит им не дали. Своими силами им удалось собрать 500 тысяч тенге. Помимо Дарьи в семье растут ещё четверо детей, самому младшему из которых два годика.
– Супруг работает в автосервисе, сама я тоже подрабатываю. Дочь очень активная, занимается спортом, она у нас с характером. Дети же сейчас жестокие, они начали её дразнить, а дочь начала драться со всеми. Боевая она у нас. При ней мы никогда эту тему не поднимали. Если бы не проблемы со слухом, то мы бы даже не просили. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой собрать нам оставшуюся сумму. Мы уже столько всего прошли и оставить это на полпути мы просто не можем. Хотим, чтобы наша дочь слышала звуки окружающего мира и наслаждалась беззаботным детством, -  заключила Юлия Витинбек.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета:
  • Kaspi Gold 4400 4301 9035 5336, счёт привязан к номеру  87055144985.
  • Halyk Bank 4405639784688192
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ребенок операция сбор слух

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article