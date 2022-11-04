Школьница из Уральска стремительно теряет слух

– В прошлом году стали замечать, что ребёнок плохо начал слышать, перестала отвечать на вопросы, не реагировать на звуки. Обратились к врачу, сказали, что нужно делать ушную раковину, из-за её отсутствия ребёнок плохо улавливает звуки. Мы начали искать клиники, в Германии и Турции у нас запросили заоблачные цены. Лишь московская клиника выставила более менее адекватную стоимость. Нас проконсультировали, назначили первую операцию. В июле прошлого года Даше сделали операцию, нам она обошлась в два миллиона тенге. Мы за неё расплачиваемся до сих пор, - говорит мама Дарьи Юлия Витинбек.Спустя четыре месяца девочке назначили вторую операцию. Теперь Даше нужна третья операция по коррекции ушной раковину, которая обойдётся родителям девочки в 1,9 миллиона тенге. Однако на неё денег у семьи уже нет, кредит им не дали. Своими силами им удалось собрать 500 тысяч тенге. Помимо Дарьи в семье растут ещё четверо детей, самому младшему из которых два годика.
– Супруг работает в автосервисе, сама я тоже подрабатываю. Дочь очень активная, занимается спортом, она у нас с характером. Дети же сейчас жестокие, они начали её дразнить, а дочь начала драться со всеми. Боевая она у нас. При ней мы никогда эту тему не поднимали. Если бы не проблемы со слухом, то мы бы даже не просили. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой собрать нам оставшуюся сумму. Мы уже столько всего прошли и оставить это на полпути мы просто не можем. Хотим, чтобы наша дочь слышала звуки окружающего мира и наслаждалась беззаботным детством, - заключила Юлия Витинбек.Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета:
- Kaspi Gold 4400 4301 9035 5336, счёт привязан к номеру 87055144985.
- Halyk Bank 4405639784688192