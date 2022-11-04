Школьница из Уральска стремительно теряет слух

Девочке необходима третья операция, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Юлией Витинбек Восьмилетней Дарье Арбузовой врачи поставили диагноз микротия ушной раковины (врождённое недоразвитие ушной раковины или её отсутствие - прим. автора) и тугоухость второй степени. До прошлого года такой диагноз никак не мешал девочке. При рождении ей проверили слух и девочка хорошо слышала, она учится в обычной школе. Дефект уха прикрывали волосиками. – В прошлом году стали замечать, что ребёнок плохо начал слышать, перестала отвечать на вопросы, не реагировать на звуки. Обратились к врачу, сказа