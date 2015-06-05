Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Школьница в селе Березовка ЗКО упала в обморок на лестнице и повредила шею

Об этом рассказала мама пострадавшей Альбины ИСКАКОВОЙ Алия МУКАНГАЛИЕВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 мая, девочку доставили из Бурлинской ЦРБ в Областную детскую больницу г. Уральск. Как рассказала Алия МУКАНГАЛИЕВА, 19 мая дочь в очередной раз почувствовала недомогание в школе. В этот момент она спускалась по лестнице. Альбина упала прямо на лестнице и повредила себе шею. - Это не первый раз, когда она упала на лестнице, - рассказала мама девочки. - До этого такое было несколько раз. Но, по словам матери, Альбину удалось положить в больницу лишь 1 июня. Вчера, 4 ию
gorod
Школьница в селе Березовка ЗКО упала в обморок на лестнице и повредила шею
Об этом рассказала мама пострадавшей Альбины ИСКАКОВОЙ Алия МУКАНГАЛИЕВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
berezovka
berezovka
 Сегодня, 5 мая, девочку доставили из Бурлинской ЦРБ в Областную детскую больницу г. Уральск. Как рассказала Алия МУКАНГАЛИЕВА, 19 мая дочь в очередной раз почувствовала недомогание в школе. В этот момент она спускалась по лестнице. Альбина упала прямо на лестнице и повредила себе шею. - Это не первый раз, когда она упала на лестнице, - рассказала мама девочки. - До этого такое было несколько раз. Но, по словам матери, Альбину удалось положить в больницу лишь 1 июня. Вчера, 4 июня, прямо в Бурлинской ЦРБ девочка вновь упала в обморок и ее решено было перевести в Уральск. Сейчас Альбина находится в отделении неврологии. К тому же Алия МУКАНГАЛИЕВА рассказала, что на днях стало плохо двум старикам. Признаки были те же, что и у детей. - Ситуация в селе Березовка находится под контролем, - сообщил пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. - Создана рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Бердыбек САПАРБАЕВ. Идет ежедневный мониторинг, на месте находятся врачи. Каждый случай обращения к врачам фиксируется, регистрируется и при необходимости проводится госпитализация. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается.
Дети больница Березовка обморок

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article