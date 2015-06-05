Школьница в селе Березовка ЗКО упала в обморок на лестнице и повредила шею

Об этом рассказала мама пострадавшей Альбины ИСКАКОВОЙ Алия МУКАНГАЛИЕВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 мая, девочку доставили из Бурлинской ЦРБ в Областную детскую больницу г. Уральск. Как рассказала Алия МУКАНГАЛИЕВА, 19 мая дочь в очередной раз почувствовала недомогание в школе. В этот момент она спускалась по лестнице. Альбина упала прямо на лестнице и повредила себе шею. - Это не первый раз, когда она упала на лестнице, - рассказала мама девочки. - До этого такое было несколько раз. Но, по словам матери, Альбину удалось положить в больницу лишь 1 июня. Вчера, 4 ию