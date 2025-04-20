Школьник попал на скамью подсудимых в Уральске

Как сообщили в пресс-службе областного суда, ученик девятого класса одной из городских школ незаконно проник в салон авто, украл пять тысяч тенге и сотовый телефон Samsung Galaxy A23. Общий ущерб владелец авто оценил в 75 тысяч тенге. Отметим, что молодой человек впервые совершил уголовное правонарушение, воспитывается в полной семье, в которой помимо него есть еще двое детей.

В школе, где учится подросток сообщили, что в этом году он перевелся из другой школы, с одноклассниками не общается, часто опаздывает на занятия, а успеваемость у него средняя. На суде мама мальчика пообещала контролировать поведение и учебу своего сына, записать его в спортивные секции, принять все меры, чтобы обеспечить его досуг.

Подсудимый и его законный представитель в зале суда попросили прощения у потерпевшего. Кстати, ущерб они возместили и он не возражал против того, чтобы уголовное дело было прекращено.

– Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено, помимо защиты законных интересов потерпевших, на то, чтобы принимаемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств дела, особенностям личности правонарушителя, условиям его жизни и воспитания, – отметили в суде ЗКО.

Таким образом, суд прекратил уголовное дело в отношении подростка.

Приговор суда вступил в законную силу.