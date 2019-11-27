Школьник заболел менингитом — анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Из больницы выписали мальчика, которого ударило током в трансформаторной будке в ЗКО. Стр.2 Двое мужчин провалились под лед. Стр. 3 Ержан Максим завоевал второе место на детском Евровидении. Стр.2 Диагностический центр переедет в корпус облбольницы. Стр.7 Время работы ночных клубов предложили ограничить. Стр.6 Американка рассказала о своей казахской семье. Стр.10-11 Как справиться с унынием. Стр.17 Как подготовиться к встрече Нового года без спешки. Стр.25 Жена полицейского ездила на автомобиле с подложными номерами. Стр.31 Более 340 тысяч многодетных семей будут получать новое госпособие. Стр