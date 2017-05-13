Иллюстративное фото из архива МГ 11 мая спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО провели в управлении образования интерактивный урок для учащихся 22-х школ области по правилам безопасности поведения на воде в летний период. На уроке в режиме online спасатели рассказали ученикам, как необходимо вести себя на водоеме при отдыхе, в каких местах разрешено купаться, а в каких нет, а также наглядно показали приемы спасения на воде и оказания первой медицинской помощи при утоплении, порезах конечностей и солнечном ударе. По словам, летом многие выезжают на природу, на берег рек и озер, где устраивают пикники, спортивные игры, загорают и купаются. Но иногда такой отдых может обернуться трагедией, причиной которого является элементарное нарушение и не соблюдение элементарных правил безопасности на воде, а также халатное отношение к детям со стороны взрослых. Ежегодно дети гибнут от того, что за ними недостаточно следили взрослые, в результате чего они тонули в водоемах, септиках, бочках и других местах. - Согласно статистике несчастных случаев, ежегодно на водоемах Западно-Казахстанской области гибнут в среднем 30 человек, из них треть - дети. К примеру, в прошлом 2016 году утонуло на водоемах области 20 человек, из них 9 детей, в 2015 году - 30 человек, из них 12 детей. Основными причинами гибели детей на водоемах является купание в неустановленных местах, то есть в местах непригодных для купания, нарушение элементарных правил безопасности на воде, а также отсутствие навыков плавания, - рассказал Алексей ЕРЕМЕЕВ. - Знание правил безопасности на воде, а также умение плавать – это гарант безопасности жизни людей при отдыхе и купании на водоеме. По его словам, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО ежегодно проводят профилактическую работу, направленную на недопущение гибели людей на воде в средних образовательных школах, не зависимо от времени года.