В Центре оперативного наблюдения работает всего один инспектор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника УВД города Уральска Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ на сессии городского маслихата рассказал, что в ЦОУ не хватает сотрудников. - Центр оперативного управления был сдан в эксплуатацию в 2007 году, он работает в трехсменном режиме. За это время в городе было установлено 106 видеокамер наружного наблюдения, 46 - на перекрестках, 20 - в общественных местах, две - возле административных зданий, 12 - на въезде в Уральск, три - на железнодорожном вокзале и три - возле оружейных магазинов. Количество видеокамер с каждым годом растет, а штат операторов остается прежним, - отметил Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ. - Несмотря на то, что от камер очень большая помощь, сотрудников у нас не хватает. В 2017 года при помощи видеокамер было раскрыто 27 преступлений.