Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника УВД города Уральска Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ на сессии городского маслихата рассказал, что в ЦОУ не хватает сотрудников. - Центр оперативного управления был сдан в эксплуатацию в 2007 году, он работает в трехсменном режиме. За это время в городе было установлено 106 видеокамер наружного наблюдения, 46 - на перекрестках, 20 - в общественных местах, две - возле административных зданий, 12 - на въезде в Уральск, три - на железнодорожном вокзале и три - возле оружейных магазинов. Количество видеокамер с каждым годом растет, а штат операторов остается прежним, - отметил Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ. - Несмотря на то, что от камер очень большая помощь, сотрудников у нас не хватает. В 2017 года при помощи видеокамер было раскрыто 27 преступлений.