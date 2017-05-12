По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Республики Казахстан, Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области разыскиваются:

, 07.08.1958 г.р.,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №13270005100203 от 03.08.2013 г., мера пресечения – «подписка о невыезде и надлежащем поведении», вид розыска - «межгосударственный», розыскное дело №15270015410013 от 26.11.2015 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 192ч.1 УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан №021457185 от 12.12.2007г. МЮ РК.русскийсреднего роста, среднего телосложения, глаза голубые, волосы длинные седые, отсутствует нижняя конечность (возможен протез).

, 16.09.1977,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №152700121000130 - 21.05.15ж, мера пресечения – «содержание под стражей», вид розыска - «международный», розыскное дело №15270015410001 от 20.05.2015 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 215 ч.3 УК РК .удостоверение личности гражданина Республики Казахстан № 015259944 - 15.06.2004 МВД РК.русскийсреднего телосложения, волосы темные, глаза карие

, 06.02.1980 г.р.,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №152700011000053 от 10.09.2015 г., мера пресечения – «содержания под стражей», вид розыска - «Международный», розыскное дело №15270015410015 от 11.12.2015 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 192ч.2 п. «б» УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан №020857272 от 13.09.2007г. МЮ РК.казахсреднего роста, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные.

, 29.05.1975 г.р.,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №13270001100061 - 21.10.13г., мера пресечения – «содержание под стражей», вид розыска - «международный», розыскное дело №14271005410001 от 06.01.2014 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 176 ч.4 УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан № 0009093965 - 03.01.2000 МВД РК.татаринкрепкого телосложения, волосы темные, глаза карие.

, 16.07.1962 г.р.,уроженец РК ЮКО Махтаральский район п.Махталы, уголовное дело №152700121000338 от 18.11.2015 г., мера пресечения – «содержание под стражей», вид розыска - «международный», розыскное дело №16270015410004 от 18.02.2016 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 177 ч.3 п. «б» (в редакции от 1997 года), 24 п.3 - 190 ч.2 п.2 УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан №035182585 от 21.08.2013г. МВД РК.казахсреднего роста, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

, 11.09.1961 г.р.,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №12270005100240 от 06.10.2012 г., мера пресечения – «подписка о невыезде и надлежащем поведении», вид розыска - «Республиканский», розыскное дело №15270015410010 от 17.11.2015 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 192ч.1 УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан №020156518 от 13.03.2007г. МВД РК.русский: среднего роста, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые, хромает (врожденный дефект нижней конечности).

Всех кто знает о их местонахождении просят сообщить в подразделение розыска Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО по адресу: Республика Казахстан, г.Уральск, ул. Пойменная 2/2, либо по телефонам: 8-(7112)-24-60-32, 53-84-23, сот.: 8-707-590-01-00

, 04.06.1969 г.р.,уроженец РК ЗКО г.Уральск, уголовное дело №11270005100225 от 19.01.2011 г., мера пресечения – «содержание под стражей», вид розыска - «международный», розыскное дело №12271005410002 от 07.05.2012 г, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 192 ч.2 УК РК.удостоверение личности гражданина Республики Казахстан № 012357449 - 11.07.2005 МВД РК.: белоруссреднего роста, крепкого телосложения, волосы кудрявые, глаза карие.