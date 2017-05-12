ст. 317 ч.3

УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В городском суде №2 начался уголовный процесс по делу 32-летней жительницы Индерского района Гульданы ЖЕКЕНОВОЙ, которая скончалась от разрыва матки в городском родильном доме в декабре прошлого года. Из-за халатности медиков не удалось спасти и неродившегося сына Гульданы. По словам родственников женщины, сельские врачи заметили патологию и отправили беременную на роды в Атырау. В областном перинатальном центре женщину не приняли, мотивировав это тем, что не нашли фамилию девушки в списках. После чего роженицу повезли в городской роддом, расположенный в микрорайоне Алмагуль. Именно там молодая женщина умерла от разрыва матки, врачи уже не успели ей помочь. В причинах двойной трагедии начала разбираться специальная комиссия. Как сообщили порталу в пресс-службе областного суда, дело поступило в суд по обвинению по статье- По версии следствия несмотря на тяжелое состояние роженицы Жекеновой Г., сопровождающееся физическими муками, дежурные врачи не выполнили свои прямые обязанности, зная, что потерпевшей необходимо оперативное вмешательство, не предприняли никаких мер. В результате потерпевшей стало хуже, в последствии от разрыва матки скончалась, - сообщили в пресс-службе областного суда.