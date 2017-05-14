Сегодня, 14 мая, примерно в 18 часов возле поликлиники №6 в поселке Зачаганск автобус марки "ПАЗ" столкнулся с автомобилем "Мерседес". По словам очевидцев, от удара автобус упал на бок и произошла утечка газа. Прибывшие на место аварии пожарные залили автобус пеной. Стоит отметить, что это пассажирский автобус №7, однако был ли в момент аварии автобус на линии, пока неизвестно. По предварительной информации, пассажиров в салоне автобуса не было. С места ДТП были госпитализированы несколько человек. На месте работают дознаватели. Другие подробности аварии выясняются. vRM2eY8ejCs