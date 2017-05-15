К тому же у кондуктора не было прав на управление транспортным средством, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp avtobus   По словам начальника местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, за рулем пассажирского автобуса марки "ПАЗ" находился мужчина 1989 года рождения - кондуктор, работавший на данном автобусе. - Автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Мерседес". В автобусе пассажиров не было. В травмпункт были доставлены пассажиры легкового автомобиля, которые после осмотра врачей были отпущены домой, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Как отметили в полиции, в отношении кондуктора, который в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, начато сразу несколько административных дел: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление. Ему грозит до 20 суток ареста. К тому же ему предстоит восстанавливать нанесенный ущерб ТОО "Акжол", которому принадлежит данный автобус. Стоит отметить, что сейчас выясняется, почему водитель автобуса передал управление кондуктору, а сам остался дома. Ему грозит наказание за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса и "Мерседеса" произошло вчера, 14 мая, в поселке Зачаганск. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся.