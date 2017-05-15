Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, сейчас происходит снижение количества краж телефонов по сравнению с 2015 годом. - В 2017 году было украдено 486 телефонов, из них 157 телефонов похищено в общественном транспорте, 72 - из квартир, 64 - в местах торговли, 34 - в ночных клубах и ресторанах, 17 - из автомашин, 9 - в учебных заведениях и 5 - в медицинских учреждениях, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Из числа похищенных сотовых телефонов 169 стоимостью до 50 000 тенге, 199 - от 50 000 тенге до 100 000 тенге и 100 - свыше 100 тысяч тенге. В пресс-службе областной прокуратуры также отметили, что каждая пятая зарегистрированная квартирная кража связана с мобильными телефонами.