По сообщению пресс-службы областного ДВД, в минувшее воскресенье 26-летняя девушка обратилась с заявлением о том, что 13 мая в 15.00 на нее напали двое знакомых парней и склонили к близости. - Инцидент произошел в чужой квартире в микрорайоне Авангард. В настоящее время один из подозреваемых задержан. Им оказался 30-летний житель областного центра, проживающий в данном микрорайоне, - рассказали в пресс-службе. Установлена личность и второго подозреваемого - 32-летнего молодого человека. Процедура по задержанию второго насильника проводится. Начато досудебное расследование по ч.1 статьи 120 УК РК "Изнасилование".