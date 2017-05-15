Как стало известно, Змитрок БЯДУЛЯ во время вторжения Германии в СССР в 1941 году был вынужден покинуть Белоруссию. Он скончался в эвакуации в Уральске, где и был похоронен. Как рассказал руководитель белорусского национально-культурного центра «Грамада» в ЗКО Михаил БЕЛЯЕВ, на самом деле Змитрок БЯДУЛЯ, белорусский поэт, по национальности - еврей, его настоящее имя Самуил ПЛАВНИК. Михаил БЕЛЯЕВ помог найти могилу поэта, которая расположена на старом городском кладбище Уральска в районе телецентра. - Конечно, мы знаем о писателе и знаем место, где он похоронен. Но с подобной просьбой к нам обратились впервые. Я сам был тут лет 5 назад, - отметил руководитель белорусского центра "Грамада". В честь великого писателя Змитрука БЯДУЛИ названы улицы и площадь в Минске, а также есть улицы его имени в белорусском городе Жабинка Брестской области и в Витебске. По словам руководителя еврейского культурного общества в Уральске Ольги ДЕРГАЧЕВОЙ, в честь Змитрока БЯДУЛИ 5 лет назад проводилась выставка в музее Пушкина. - А так, чтобы кто-то делал запросы и искал его могилу, я не помню. Единственное, знаю, что лет 10 назад приезжали белорусы и обещали установить на могилу новый памятник, - отметила Ольга ДЕРГАЧЕВА. Первое стихотворение Змитрока БЯДУЛИ было опубликовано в 1907 году в журнале «Наша Нива». Наиболее известные его произведения изданы после Революции, в стихах — «Полесские басни» и поэма «Ярило», в прозе — повесть «Соловей», сборник рассказов «Необычайные истории» и роман «Язэп Крушинский». В 1939 году вышла повесть «В дремучих лесах».