Праздник начался со спортивных забегов на короткую дистанцию, в которых приняли участие дети от полутора до семи лет. Все участники получили памятные медали.- Мы отмечаем двухлетие своего клуба. На сегодняшний день наш клуб посещают 120 детей. Прежде всего, наши специалисты занимаются бережным развитием интеллекта ребят. В клубе сформированы группы по возрастам: от 8 месяцев до 7 лет. В этом году у нас выпускается 8 детей, которые пойдут в первый класс. Эти дети идут в школу с хорошим багажом навыков: они умеют читать, считать и писать, - рассказала директор центра раннего развития детей «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА.На праздничной сцене в честь знаменательного события руководство Бэби-клуба поздравило и вручило подарки детям и родителям по различным номинациям: «За преданность клубу», «С нами первые шаги», «Коллектив дружных мам», «Любимый дедушка», «Хочу все знать» и другие.Под веселое попурри специалисты центра станцевали задорный флэш-моб, к которому присоединились и дети, и взрослые.Воспитанники клуба со своей стороны тоже приготовили отличный подарок: прочли стихи на русском и английском языках, а Машенька Нецко станцевала красивый восточный танец.После вручения призов и подарков на сцену вышли веселые аниматоры – герои популярных мультфильмов Свинка Пеппа и Фиксик Симка, которые пели, танцевали и играли с ребятами.Здесь же педагоги центра организовали мастер-классы. Под их руководством дети делали браслеты из разноцветных макарон, раскрашивали акварельными красками гипсовые фигурки, из разноцветного песка создавали красивые аппликации на бумаге.- В центре «Бэби-клуб» моя младшая внучка занимается уже второй год. В этом году она пойдет в нулевой класс, но параллельно она также продолжит занятия и в этом центре. Она уже умеет немного читать, считать, учит казахский и английский языки, умеет работать в коллективе. Также здесь в центре учат детишек и самостоятельности. Занятия проходят в игровой форме, дети узнают что-то новое на каждом занятии. Все специалисты центра приветливые, дружелюбные и ласковые. Хотелось бы, чтобы в нашем городе центр «Бэби клуб» открывал и другие филиалы, потому что они приносят огромную пользу для обучения и воспитания дошкольников. Рекомендую родителям этот детский центр развития, - сказала Жумаганым БЕККАЛИЕВА, бабушка одной из воспитанниц Бэби клуба.В заключение праздника, как и полагается в день рождения, всех ребят угостили большим и очень вкусным тортом и мороженым.- В нашем центре с детьми занимаются по эффективным и известным методикам обучения дошкольников таких авторов, как Николай ЗАЙЦЕВ, Сергей и Екатерина ЖЕЛЕЗНОВЫ, Мария МОНТЕССОРИ. При обучении используются демонстрационные материалы. Здесь очень бережно относятся к раннему развитию ребенка, чтобы он смог полностью раскрыться и научиться пользоваться своими знаниями. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос разносторонне развитым и был подготовлен к школе, то приходите в центр «Бэби-клуб», - пригласила Галина ХАЙРУЛЛИНА.