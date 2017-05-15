Завод будет построен на базе местного производителя металлопроката - компании «Агран». После запуска производства он обеспечит жителей города 20 рабочими местами, а пять местных специалистов пройдут обучение на базе завода-производителя в Южной Корее. Инвестиции в данный проект составляют более 1 миллиарда тенге, а оборудование для изготовления отечественных сэндвич-панелей стоимостью 600 миллионов тенге соответствует всем мировыми стандартам и является новейшей разработкой зарубежных инженеров. Благодаря отечественному производству данного строительного материала решится проблема импортозамещения, так как все сэндвич-панели на данный момент поставляются в ЗКО в основном из соседних стран. На сегодняшний день сэндвич-панели пользуются огромной популярностью в строительной индустрии, их выбирают за долговечность и простоту монтажа, а самый большой плюс этого материала — быстровозводимость. В жилом строительстве сэндвич-панели используются в строительстве быстросборных каркасных домов. В коммерческом строительстве этот материал применяют для возведения промышленных цехов, торговых центров, сельскохозяйственных овощехранилищ и спортивных сооружений и многого другого на основе металлического каркаса. - Сегодня все хотят построить свои объекты в кратчайшие сроки и обращаются к нам за сендвич-панелями. Многие люди уже осознали все плюсы использования данного материала, но материал очень дорогостоящий. Мы создадим полностью отечественный продукт, который не будет уступать импортному и будет гораздо дешевле, и тем самым, поможет местным бизнесменам и жителям города при строительстве их объектов, - говорит исполнительный директор компании Василий Балакирев. На сегодняшний день начато строительство производственного цеха, а его полный запуск планируется на сентябрь 2017 года. Новости Компаний.