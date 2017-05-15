Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", с 17 мая в центре Уральска начнутся гидравлические испытания тепломагистрали №7. - Без горячей воды останутся жители домов по проспекту Достык, улицам Кердери, Т. Масина, Ескалиева, Сарайшык, Ж. Молдагалиева, Г. Караша, Фрунзе, а также районы заводов "Зенит", "Гидроприбор", пединститута и ДВД, - отметили в "Жайыктеплоэнерго". Стоит отметить, что совсем недавно уральская ТЭЦ оставалась без поставки газа из-за многомиллионного долга, но позже после погашения задолженности АО "КазТрансГазАймак" вновь возобновило поставки голубого топлива.