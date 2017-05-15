В тот день в доме по улице Петровского находились мама и младшая дочь. Пожар произошел из-за замыкания старой электропроводки на крыше щитового дома. Пламя быстро перекинулось с крыши на летнюю веранду, заблокировав выход из дома. Маме с дочкой пришлось выбираться из горящего жилья через окно. По словам старшей дочери Вероники РОТНОВОЙ, сейчас они вынуждены снимать жилье, так как дом стал непригоден к проживанию. Обгоревшие стены и крыша - все, что осталось от семейного очага. - Мы с сестрой - студентки, учимся на бесплатном отделении. Сестренке 16 лет, мне - 20. После пар в университете я подрабатываю официанткой. Мама работает техничкой в школе. Сейчас мы живем в частном доме, который снимаем за 30 тысяч тенге. Мама зарабатывает 40 тысяч тенге плюс наши стипендии, но этого никак не хватает, чтобы восстановить наш дом, - рассказывает расстроенная девушка. Семья из трех человек едва сводит концы с концами и отремонтировать сгоревший дотла дом своими силами не может. Все, что у них есть - это около 4 тысяч кирпичей, но этого никак не хватит для стройки. - После пожара мы ходили убираться в дом. Осколки шифера, зола и обгорелые деревяшки - все, что было внутри. Прошел почти год, но денег скопить нам не удалось, просто не с чего откладывать, поэтому мы вынуждены просить помощи. Может, кто-то сможет нам помочь со стройматериалами, мы будем очень благодарны, - рассказала Вероника РОТНОВА. Также девушка отметила, что они обращались в городской акимат и им там обещали помочь, однако прошел почти год, ни помощи, ни компенсации семья так и не получили.