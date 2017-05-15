Иллюстративное фото с сайта www.vkgu.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций рассказал руководитель управления молодежной политики Жасулан БИСЕМБИЕВ. Более того, по словам спикера, в молодежные трудовые отряды в летнем сезоне 2017 года запланировано привлечь рекордные для области 2000 молодых людей из числа студентов и безработной молодежи. - Из них порядка 500 человек будут трудиться в городе Атырау, в среднем 200-250 мы наберем в районах области. Заработная плата бойцов была увеличена на 20% и составит 59 тысячи тенге, - сообщил Жасулан БИСЕМБИЕВ. Деятельность трудовых отрядов также будет разносторонней. Так, с этого года, кроме привычных отрядов «Жасыл Ел», будут работать строительные, сельскохозяйственные и археологические группы. - Археологические отряды будут организованы совместно с Атырауским университетом имени Х.Досмухамедова. Летом отряды будут вести археологические раскопки на территории исторического Сарайчика, в местечке Карабау коргандары и на территории исторического памятника «Тас кешу – Керуен сарай», - заключил спикер.