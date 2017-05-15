Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе УВД города Уральска, в основном, кражи велосипедов происходят, когда владельцы оставляют их без присмотра на короткое время. - С марта по 7 мая 2017 года совершено 53 кражи велосипедов. Из них только в апреле зарегистрировано 26 краж и 17 краж - за семь дней мая. Причем путем свободного доступа был похищен 31 велосипед, при этом 18 велосипедов было украдено из подъездов домов, - отметили в УВД города Уральска. На сегодняшний день на территории областного центра отмечен рост регистрации преступлений, связанных с хищением велосипедов. Стоимость одного велосипеда составляет от 20 до 70 тысяч тенге.